Seoul Semiconductor fornisce WICOP per i fari anteriori del modello 2024 della Genesis GV80, guidando la tendenza nel segmento dei fari

SEOUL, Corea del Sud: Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ:046890), azienda che sviluppa una tecnologia all’avanguardia nel settore degli optosemiconduttori, sta producendo in grandi volumi e fornendo “WICOP”, i primi LED ad alta potenza senza fili al mondo, per i fari anteriori della Genesis GV80, un SUV di lusso prodotto da Hyundai Motor Group, una delle prime tre case automobilistiche internazionali. La tecnologia si applica a tutte le funzioni dei sofisticati fari anteriori ad alta intensità di illuminazione lanciati con la GV80.

Seoul Semiconductor applica la sua nuova tecnologia “WICOP UHL” (Ultra-High Luminance) sia agli abbaglianti che agli anabbaglianti della GV80, le due linee che simboleggiano i veicoli Genesis.

Fonte: Business Wire

