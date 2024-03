Nordson EFD presenta i nuovi Sistemi a 3 assi per la dosatura automatizzata dei fluidi

Queste nuove soluzioni automatizzate per la dosatura dei fluidi migliorano ulteriormente il movimento sui 3 assi, offrono maggiore ripetibilità ed una più alta capacità di carico.

EAST PROVIDENCE, R.I.: Nordson EFD , una società Nordson (NASDAQ: NDSN) e uno dei maggiori produttori di sistemi per la dosatura di precisione dei fluidi, è lieta di annunciare il lancio sul mercato di due nuove famiglie di prodotti per la dosatura automatizzata, GVPlus e PROX. Queste soluzioni robotiche hanno in comune l’attenzione alla qualità del movimento, allo spazio di lavoro, alla ripetibilità, alla capacità di carico, all’impostazione e al miglioramento della tecnologia di visione.

La nuova soluzione di erogazione automatica dei fluidi GVPlus offre migliore ripetibilità e carico utile dei pezzi, con impostazione semplificata e superiore capacità di visione. Il grado di ripetibilità è ora il migliore della categoria a 8 μm, con un valore di ±0,008 mm. L'impostazione del robot è resa più semplice grazie ad una nuova doppia flangia di montaggio che consente un carico di strumenti di lavoro fino ad un massimo di 4,5 kg (10 lbs).

Fonte: Business Wire

