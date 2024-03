Nel 2023 Midea Group raggiunge nuovi record di fatturato e profitto con un risultato di 373,7 miliardi di RMB

FOSHAN, Cina: Midea Group, il più grande fornitore di elettrodomestici al mondo, ha comunicato una crescita impressionante e profitti record nel suo rapporto annuale per il 2023. L'azienda ha raggiunto un fatturato totale di 373,7 miliardi di RMB, ovvero un incremento su base annua dell'8,10%. Contestualmente, l'utile netto attribuibile agli azionisti ha raggiunto i 33,7 miliardi di RMB, con un incremento del 14,10% rispetto all'anno precedente, raggiungendo la crescita maggiore dal 2019.

Il successo dell'azienda è attribuito alla sua strategia "Global Impact", che ha generato vendite all'estero pari a oltre il 40% del fatturato totale per diversi anni. I prodotti Midea sono stati esportati in oltre 200 paesi e regioni in tutto il mondo e l'azienda continua ad espandere la propria struttura produttiva all'estero, promuovendo la costruzione di centri di produzione in Indonesia, India, Thailandia, Brasile, Messico, Italia, Egitto e in altri paesi.

Le nuove tecnologie energetiche e industriali di Midea hanno contribuito alla trasformazione digitale e allo sviluppo verde e sostenibile nel settore industriale globale, consolidando la sua posizione di leader nel settore. Il settore dei compressori per sistemi di condizionamento dell'aria per uso domestico si è classificato al primo posto nel 2023, con una quota di mercato globale pari al 45%. Anche i motori per condizionatori domestici e per lavatrici si sono aggiudicati il primo posto a livello globale, con quote di mercato rispettivamente del 40% e del 22%. Inoltre, le linee di prodotti New Energy per pezzi di ricambio per il settore automobilistico sono in rapido sviluppo, con un volume di spedizioni previsto di 750.000 unità nel 2023, ovvero un incremento del 400% su base annua. Inoltre, grazie all'acquisizione di aziende del settore energetico come CLOU Electronics e Hiconics Eco-energy, Midea è entrata nel settore dell'accumulo di energia, che offre un immenso potenziale di mercato.

KUKA, una controllata di Midea, è una delle "Big Four" della robotica industriale a livello globale e la seconda azienda di robotica pesante in base alle vendite nel 2023. Nel 2023, il Gruppo KUKA ha raggiunto un fatturato e un volume di ordini da record, con una performance particolarmente solida sul mercato cinese.

La tecnologia di costruzione intelligente di Midea fornisce soluzioni di integrazione ecologica intelligente per la costruzione di edifici. Secondo Frost & Sullivan, l'azienda è stata il più grande fornitore di sistemi commerciali di condizionamento dell'aria della Cina continentale e il quinto a livello globale nel 2023.

Midea Group ha investito oltre 14,5 miliari di RMB in ricerca e sviluppo, assumendo più di 23.000 dipendenti addetti alla ricerca a livello globale. Dal 2022, l'azienda occupa la settima posizione a livello globale in famiglie di brevetti complessive, ed è la prima tra le imprese cinesi e nel settore globale degli elettrodomestici, con oltre 28.000 brevetti per invenzioni.

Midea Group dispone di circa 200 filiali, 33 centri di ricerca e sviluppo e 40 centri di produzione principali a livello mondiale, con più di 190.000 dipendenti. L'impressionante crescita dell'azienda e i profitti record dimostrano il suo impegno nei confronti di innovazione, sostenibilità ed espansione globale.

Fonte: Business Wire

