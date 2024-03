Wolters Kluwer nominata leader di mercato nel Score Financial Performance Management 2024 di BARC

L'expert solution CCH® Tagetik di Wolters Kluwer ottiene il riconoscimento da BARC per il settimo anno consecutivo

NEW YORK: Wolters Kluwer, una delle principali aziende di livello internazionale nel settore dei dati, software e servizi per professionisti, ha oggi annunciato che la sua expert solution CCH® Tagetik mantiene una posizione di primo piano per il settimo anno consecutivo, sia nell'edizione globale che in quella della regione DACH, all'interno del prestigioso BARC Score Financial Performance Management (FPM) Report .

Elaborati da BARC, una delle più importanti società di analisi europee nel settore del software aziendale, i report evidenziano la forza di CCH Tagetik come piattaforma unificata per la gestione finanziaria aziendale (consolidamento e closing finanziario; budgeting, pianificazione e forecasting; ESG e reporting normativo; corporate tax) che può essere utilizzata da singole filiali o a livello di gruppo.

Fonte: Business Wire

