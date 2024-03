Il Ministero ucraino dell'istruzione e della scienza e Palantir collaborano alla creazione di condizioni sicure per l'attività didattica in presenza nelle scuole

La nuova tecnologia sviluppata da Palantir supporterà l'azione da parte del Ministero ucraino per l'istruzione e la scienza per offrire ad altri 300.000 alunni un accesso sicuro alla scuola

LONDRA: Il Ministero dell'istruzione e della scienza, assieme a Palantir (NYSE:PLTR), un fornitore leader di sistemi IA, hanno sottoscritto un accordo, il cui principale obiettivo è la promozione di trasformazioni qualitative nel campo dell'istruzione per garantire che il massimo numero di bambini possa accedere ad attività di apprendimento in presenza.

L'accordo, stipulato inizialmente per un periodo di 12 mesi, sosterrà l'iniziativa ufficiale School Offline del governo, volta a fornire ad altri 300.000 alunni ucraini un accesso sicuro alla scuola. I nuovi strumenti software consentiranno:

L'allocazione dei finanziamenti stanziati per i rifugi antiaereo delle scuole ai progetti con cui si otterranno i maggiori benefici per i bambini e i giovani in età scolare.

L'assegnazione a ogni scuola di una valutazione del rischio in base a una metodologia recentemente adottata per legge come decreto del Consiglio dei Ministri, al fine di aiutare a identificare misure mirate che consentiranno di migliorare la sicurezza di una scuola. La valutazione prenderà in considerazione fattori quali lo storico dei bombardamenti nella zona, la presenza di un rifugio antiaereo, la sicurezza dell'accesso e i sistemi di difesa missilistica.

L'iniziativa al 100% offline è una risposta al forte incremento nel numero di bambini e giovani in Ucraina che segue l'attività didattica online dal momento dell'invasione illegale su larga scala da parte della Russia. Una ricerca stima che oltre il 40% dei bambini in Ucraina faccia affidamento sull'insegnamento online o ibrido a causa della guerra. Questo ha provocato perdite dal punto di vista dell'istruzione, pertanto in base allo studio internazionale sulla qualità dell'istruzione PISA 2022, gli studenti ucraini hanno accumulato un ritardo di 1,5 - 2,5 anni di studio rispetto al livello richiesto.

Questi nuovi strumenti fanno parte di una più ampia suite di supporto software che abiliterà inoltre:

L'analisi di dati sull'istruzione e di dati finanziari, nonché dell'attuale modello del sistema di istruzione, per trasformare gli istituti scolastici dell'era sovietica in spazi innovativi moderni sulla base di tali dati;

La valutazione della situazione della sicurezza nelle comunità per creare le condizioni necessarie per l'apprendimento in presenza per i bambini;

L'analisi dei risultati accademici dei bambini, la loro correlazione alla situazione di sicurezza e ad altri fattori per prendere ulteriori decisioni di gestione relative alla trasformazione del sistema di istruzione ucraino nel complesso e dei singoli istituti scolastici;

La fornitura di tecnologie innovative, tra cui l'intelligenza artificiale, nonché di strumenti e modelli analitici per prendere decisioni di gestione efficaci da parte degli istituti scolastici, delle comunità, degli enti locali delle autonomie e direttamente dal Governo;

La modellazione di una rete di supporto per i bambini ucraini che si trovano forzatamente all'estero, attraverso l'integrazione di una componente di studi ucraini in istituti scolastici selezionati che forniscono servizi didattici di qualità in un formato di insegnamento a distanza.

Dmytro Zavgorodnii, il Vice Ministro ucraino per l'istruzione e la scienza per lo sviluppo digitale, le trasformazioni digitali e la digitalizzazione, ha dichiarato: "Le tecnologie di Palantir ci forniranno strumenti innovativi per la creazione di politiche basate su un approccio guidato dai dati. Ci aiuteranno quindi a prendere decisioni gestionali efficaci nel campo delle politiche dell'istruzione". Il Ministero dell'Istruzione e della Scienza ha collaborato assiduamente con Palantir, sfruttando le sue tecnologie all'avanguardia per sviluppare un approccio innovativo e formulare una metodologia completa per valutare i livelli di rischio legati alla guerra all'interno delle diverse regioni del sistema educativo per ripristinare l'accesso all'istruzione offline e sicura nelle scuole".

Louis Mosley, vicepresidente esecutivo per il Regno Unito e l'Europa di Palantir, ha dichiarato: "L'accordo di oggi rafforza il costante sostegno di Palantir all'Ucraina, partendo dall'utilizzo del nostro software per sostenere lo sforzo militare, il reinsediamento di chi è stato costretto a fuggire all'estero, le indagini sui crimini di guerra e gli interventi critici di sminamento. Contribuirà a ridurre il numero di giovani a cui viene negato il diritto umano fondamentale di ricevere un'istruzione dal vivo a causa dell'aggressione russa, oltre a contribuire a plasmare la politica educativa del paese sul lungo periodo".

Profilo di Palantir

Il software fondamentale di domani. Distribuito oggi. Ulteriori informazioni disponibili all'indirizzo https://www.palantir.com/.

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali ai sensi dell'articolo 27A del Securities Act del 1933 e successive modifiche, e dell'articolo 21E del Securities Exchange Act del 1934, e successive modifiche. Tali dichiarazioni possono riguardare, ma non solo, le aspettative di Palantir in merito all'importo e ai termini del contratto e ai benefici previsti per le nostre piattaforme software. Le dichiarazioni previsionali sono intrinsecamente soggette a rischi e incertezze, alcuni dei quali non possono essere previsti o quantificati. Le dichiarazioni previsionali si basano sulle informazioni disponibili al momento in cui vengono rilasciate e si basano sulle aspettative attuali, nonché sulle convinzioni e sulle ipotesi del management in quel momento riguardo agli eventi futuri. Queste dichiarazioni sono soggette a rischi e incertezze, molti dei quali riguardano fattori o circostanze che sfuggono al nostro controllo. Tali rischi e incertezze includono la nostra capacità di soddisfare le esigenze esclusive dei nostri clienti, l'incapacità delle nostre piattaforme di soddisfare i nostri clienti o di funzionare come desiderato, la frequenza o la gravità di eventuali errori di software e di implementazione, l'affidabilità delle nostre piattaforme e la capacità dei nostri clienti di modificare o rescindere il contratto. Ulteriori informazioni su questi e altri rischi e incertezze sono contenute nei documenti che presentiamo di volta in volta alla Securities and Exchange Commission. Fatti salvi gli obblighi di legge, non ci assumiamo alcun obbligo di aggiornare o rivedere pubblicamente alcuna dichiarazione previsionale, sia a seguito di nuove informazioni, che di sviluppi futuri o altro.

Fonte: Business Wire

