LambdaTest lancia The Phoenix Project, un gruppo di risorse per i dipendenti donne

LambdaTest ha lanciato un gruppo di risorse per i dipendenti denominato The Phoenix Project per sostenere e rendere più autonomi i dipendenti di sesso femminile.

SAN FRANCISCO: LambdaTest, società che sviluppa l’omonima piattaforma cloud per l’esecuzione di test unificati, ha annunciato il lancio di The Phoenix Project, un gruppo di risorse per i dipendenti dedicato a sostenere i dipendenti donne e a promuoverne il successo.

“LambdaTest si impegna per promuovere un luogo di lavoro improntato alla diversità, inclusione ed equità in cui tutti i dipendenti si sentano apprezzati e messi in grado di raggiungere il loro pieno potenziale”, spiega Chandini Chopra, Vicepresidente persone e cultura presso LambdaTest. “The Phoenix Project è un’iniziativa cruciale per il conseguimento di questo obiettivo, fornendo una piattaforma per la crescita professionale, il networking e il mentoring, particolarmente per le dipendenti”.

Fonte: Business Wire

