Il gruppo Midea pubblica la prima storia in assoluto del suo brand improntato ai temi ESG con un’inaspettata visita di vip che evidenzia il suo impegno alla sostenibilità.

Il gruppo Midea, una delle principali imprese tecnologiche internazionali, recentemente ha rilasciato un report sui problemi ESG (ambientali, sociali e della responsabilità d’impresa) 2023 che illustra ambiziosi obiettivi per uno sviluppo sostenibile da conseguire entro il 2030.

Questi sono: raggiungere la capacità di generazione di energia fotovoltaica per oltre 500 megawatt, ridurre l’intensità delle emissioni di gas causa dell’effetto serra (scope 1 e 2) di 0,040 punti, ottenere la certificazione del sistema di gestione dell’energia per 50 fabbriche e calcolare l’impronta di carbonio al 100% per le categorie più importanti degli elettrodomestici installati in case intelligenti.

Gli obiettivi sono in linea con gli standard specificati nel report sullo sviluppo sostenibile nell’ambito dei Global Report Standards del GRI (Global Reporting Initiative).

Il focus del nuovo report e dell’associata campagna è su quattro dimensioni: Protezione del Pianeta blu, Creazione di una comunità armoniosa, Messa in pratica di ‘Realizzare innovazioni eccezionali’ e Creazione congiunta di un’ecologia fiorente.

Le credenziali Midea riguardanti i problemi ESG sono complete ma comunicarle a un pubblico più vasto può essere complesso e rischiare di risultare arido.

Per il suo primo film in assoluto sul brand improntato ai temi ESG sarebbe stato facile seguire il motivo convenzionale con un montaggio di oceani, foreste pluviali ed energia rinnovabile accompagnato da una banale voce fuori campo, ma per ottenere incisività, era essenziale intrattenere.

Tenendo presente ciò, è stato creato un film basato sulla narrazione di una visita a una fabbrica in cui compaiono i vip Midea. La nuova generazione.

Questo accostamento creativo evidenzia i giovanissimi sia come vip sia come beneficiari futuri delle iniziative improntate ai temi ESG. I loro caratteri offrono un calore, una semplicità e un fascino che solo le giovani generazioni hanno, consentendo al brand di presentare fatti concreti in modo interessante.

Il film è stato lanciato in tutto il mondo il 28 marzo 2024 su varie piattaforme: Linkedin, Facebook, X e Youtube.

Con il suo fermo impegno alla sostenibilità, il gruppo Midea è ben posizionato per continuare ad aprire la strada verso un futuro più green e più sostenibile.

- Attualmente Midea vanta 5 fabbriche Global Lighthouse e 28 fabbriche con il titolo di fabbrica green a livello nazionale.

- Inoltre fornisce ai suoi 190.000 dipendenti un sistema di sviluppo dei talenti multicanale e offre periodicamente attività di scambio interculturale.

- L’azienda ha anche rivelato i suoi piani di investimento di 140 milioni di RMB verso lo sviluppo dell’istruzione in varie comunità locali.

- In quanto impresa responsabile a livello globale, il gruppo Midea mira a sostenere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e si è unito al Patto mondiale delle Nazioni Unite. Non solo: Midea Building Technology è entrata nell’ambito della SBTi (Science-based Carbon Targets Initiative).

- Come segno di attestazione del suo impegno alla sostenibilità, il gruppo Midea è stato inserito nell’elenco 2023 delle principali aziende mondiali per le donne (World's Top Companies for Women in 2023) compilato da Forbes.

