Kolmar Korea vince una causa contro il produttore italiano di cosmetici Intercos per furto di tecnologia nell'ambito di prodotti solari

SEUL, Corea del Sud: Kolmar Korea (KRX:161890), un'azienda ODM (Original Development Manufacturing) coreana di cosmetici, ha annunciato la vittoria in una causa intentata contro Intercos Korea, la filiale coreana del produttore italiano di cosmetici Intercos. Era emerso come Intercos si fosse appropriata e avesse tratto profitto dalla tecnologia chiave per i prodotti solari (filtri solari) originariamente sviluppata da Kolmar Korea. Kolmar Korea aveva investito centinaia di miliardi di KRW in tale tecnologia.

Kolmar Korea ha avviato un'azione legale per "violazione di segreto commerciale" nei confronti dei suoi ex dipendenti che hanno fatto trapelare la tecnologia e Intercos Korea, ottenendo sentenze favorevoli sia in sede civile che penale. I tribunali coreani hanno ingiunto a Intercos Korea di versare 200 milioni di KRW di danni nel processo iniziale della causa civile lo scorso agosto. In precedenza, nel corso del secondo processo della causa penale, due ex dipendenti, identificati come A e B, sono stati riconosciuti colpevoli di sottrazione di tecnologia. A è stato condannato a 10 mesi di carcere, mentre B ha ricevuto una pena detentiva di 6 mesi e 2 anni di libertà vigilata.

Secondo fonti esperte in questioni legali coreane, A e B si sono trasferiti a Intercos Korea nel 2018 e hanno divulgato illecitamente la tecnologia dei prodotti solari senza autorizzazione. A, che è stato ricercatore nel dipartimento di cosmetica presso Kolmar Korea per 10 anni a partire dal 2008, ha assunto il ruolo di direttore generale per lo sviluppo di cosmetici presso Intercos Korea subito dopo aver lasciato Kolmar Korea nel gennaio 2018. Anche B, che lavorava come ricercatore per lo sviluppo di cosmetici di base presso Kolmar Korea, è stato coinvolto nella divulgazione non autorizzata della tecnologia.

Da marzo a dicembre 2018, Intercos Korea ha superato 44 audit per prodotti solari da parte del Ministero della sicurezza alimentare e dei farmaci della Corea, in un breve periodo di 10 mesi e con soli tre dipendenti. Il tribunale ha concluso che si tratta di un fatto insolito nel settore cosmetico e che l'azienda ha utilizzato la tecnologia sottratta a Kolmar Korea. In particolare, nel 2018 le vendite di Intercos Korea hanno raggiunto l'incredibile cifra di 46 miliardi di KRW solo per i prodotti solari.

Kolmar Korea, fondata nel 1990, si rivolge a oltre 900 clienti con una produzione annuale di 1,5 miliardi di unità. Nel mercato dei prodotti solari, è impossibile parlare di sviluppo e produzione di prodotti senza menzionare Kolmar Korea, grazie alle sue tecnologie all'avanguardia.

Fonte: Business Wire

