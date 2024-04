Il prodotto creato con schiuma realizzato con il polimero biodegradabile Green Planet di KANEKA TM è stato scelto come materiale di imballaggio per i televisori a grande schermo Sony

TOKYO: Kaneka Corporation (Sede: Minato-ku, Tokyo; Presidente: Kazuhiko Fujii; d'ora in avanti "Kaneka")(TOKYO:4118) ha annunciato che il suo "Prodotto realizzato con schiuma Green Planet" realizzato con il KANEKA Biodegradable Polymer Green Planet TM (d'ora in avanti "Green Planet") è stato scelto da Sony Corporation (Sede: Minato-ku, Tokyo; d'ora in avanti "Sony") come materiale di imballaggio per i suoi televisori a grande schermo. Il materiale verrà utilizzato per il televisore da 85 pollici BRAVIA TM che verrà immesso sul mercato quest'estate.*1 Per assicurare la resistenza agli impatti di grandi televisori pesanti durante il trasporto, è necessario un certo livello di forza e durata.

Fonte: Business Wire

