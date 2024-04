 Iveco Group seleziona o9 per la trasformazione digitale dei processi di pianificazione integrata

DALLAS: o9, sviluppatore leader di piattaforme software AI per la trasformazione dei processi decisionali e di pianificazione delle imprese, ha annunciato di essere stato recentemente selezionato da Iveco Group (EXM: IVG) per avviare la trasformazione digitale dei sui processi di S&OP, di pianificazione aziendale integrata e di collaborazione con i fornitori su scala globale mediante l'implementazione della piattaforma Digital Brain di o9.

Iveco Group, leader mondiale del settore automobilistico attivo nel settore dei veicoli commerciali e speciali, dei powertrain e dei relativi servizi finanziari, ha lanciato un'iniziativa strategica di trasformazione digitale a livello di gruppo e in tutte le divisioni per ottenere visibilità end-to-end su tutta la sua Supply Chain. L'obiettivo è di migliorare ulteriormente la qualità delle decisioni, abbattendo i silos interni e coinvolgendo i partner esterni nel processo di pianificazione. La piattaforma o9 supporterà Iveco Group nel suo percorso, implementando un processo di pianificazione integrato e collaborativo su un'unica piattaforma. L'utilizzo di o9 consentirà a Iveco Group di valutare i rischi futuri della Supply Chain, di promuovere la collaborazione bidirezionale con i fornitori e di perfezionare la pianificazione della produzione, con il fine di migliorare ulteriormente i tempi di consegna, ottimizzare la gestione del magazzino e aumentare la produttività. Grazie alle capacità di pianificazione end-to-end della Supply Chain, Iveco Group sarà in grado di migliorare i processi decisionali e, in ultima analisi, di offrire un servizio ancora migliore ai propri clienti.

"Attraverso la trasformazione digitale dei nostri processi di pianificazione con o9 vogliamo ottimizzare le nostre operazioni e ottenere una panoramica end-to-end di tutta la Supply Chain, in modo da poter affrontare le sfide di oggi e domani con i il maggior numero possibile di dati a disposizione e in modo più agile, migliorando al contempo la collaborazione con i nostri fornitori", ha dichiarato Angela Qu, Chief Supply Chain Officer, Iveco Group. "Siamo entusiasti di collaborare con o9 su questa iniziativa strategica pensata non solo per soddisfare le aspettative dei clienti, ma per andare oltre e sbloccare risorse che al momento non vengono sfruttate in modo efficiente all'interno della nostra organizzazione."

Chakri Gottemukkala, cofondatore e CEO di o9, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di essere stati selezionati da un'azienda leader come Iveco Group per supportare l'esecuzione della sua visione strategica per la pianificazione aziendale integrata. Con o9, Iveco Group farà un salto di qualità nelle modalità operative dei suoi team di pianificazione, che si tradurrà in piani ancora più affidabili, una più rapida collaborazione bidirezionale con i fornitori e maggiori risorse da dedicare al processo decisionale. Siamo certi che la piattaforma o9, con il supporto innovativo dell' AI, consentirà a Iveco Group di raggiungere nuovi livelli di efficienza, resilienza e agilità, requisiti essenziali per navigare il mercato di oggi, estremamente volatile e costante cambiamento"

Informazioni su o9

o9 Solutions è una piattaforma cloud-native che sfrutta l’intelligenza artificiale, ponendosi come leader nel settore della pianificazione aziendale integrata e della gestione dei processi decisionali. Sia che si tratti di aumentare la precisione delle previsioni della domanda, allineare la domanda alla pianificazione della supply chain o gestire le iniziative commerciali, ogni processo diventa più rapido e intelligente grazie all’IA di o9. La tecnologia sviluppata da o9 consente infatti di integrare una moltitudine di dati e sistemi aziendali, generare analytics e supportare il processo di decision making con suggerimenti di ottimizzazione prescrittivi, che fanno capo ad algoritmi avanzati anche per lo sviluppo di scenari alternativi in tempo reale. o9 permette una collaborazione integrata di tutte le funzioni aziendali su un’unica piattaforma con un’interfaccia utente estremamente intuitiva. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.o9solutions.com.

