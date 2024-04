Per la sesta volta consecutiva, Manhattan Associates è stata nominata leader nel Magic Quadrant™ 2024 di Gartner® per i suoi sistemi di gestione dei trasporti

MILANO: Manhattan Associates Inc. (NASDAQ: MANH), azienda tecnologica leader nel settore della supply chain e del commercio omnicanale, ha annunciato di essere stata nominata Leader nel Magic Quadrant per la soluzione di gestione dei trasporti per il sesto anno consecutivo. Manhattan Active® Transportation Management (TM) si colloca tra i tre fornitori più quotati nei casi d'uso di livello 3, livello e livello 5 di complessità nel rapporto sulle capacità critiche.

Di fronte alla crescente complessità delle supply chain, le aziende cercano oggi di gestire al meglio i processi di trasporto e distribuzione attraverso una soluzione unificata per il controllo della supply chain. Gli esperti del settore concordano sul fatto che la tecnologia cloud-native e la piattaforma unificata per la supply chain differenziano Manhattan Active TM: infatti, questa soluzione decompartimentalizza l'esecuzione della supply chain per offrire visibilità in tempo reale sulle spedizioni, analisi predittive per migliorare il processo decisionale, la possibilità di automatizzare i processi manuali e, infine, eliminazione delle inefficienze. Tutto questo può rappresentare una svolta per qualsiasi azienda che opera in ambienti complessi e impegnativi.

“Siamo lieti di essere stati riconosciuti da Gartner come leader dei Trasportation Management System per la sesta volta consecutiva”, ha dichiarato Bryant Smith, direttore del settore Product Management di Manhattan Associates. “Manhattan Active TM è studiato per gestire ogni funzione di trasporto, attraverso qualsiasi modalità o dimensione della rete di distribuzione e sfrutta un'intelligenza avveneristica per risolvere anche le sfide di trasporto più importanti e complesse.”

Manhattan Active TM può essere associato a Manhattan Active Warehouse Management e Manhattan Active Yard Management per fornire un sistema semplificato e unificato di esecuzione della supply chain che si adatta e scala continuamente alle esigenze aziendali e fornisce una visione completa della rete di distribuzione, offrendo opportunità di ottimizzazione che non sono possibili con le proposte tradizionali a blocchi.

A questo link è possibile consultare il report Magic Quadrant di Gartner per i TMS.

Gartner disclaimer:

Gartner, Magic Quadrant for Transportation Management Systems, Brock Johns, Oscar Sanchez Duran, Carly West, 27 marzo 2024.

Gartner è un brand registrato e un marchio di servizio e Magic Quadrant è un marchio registrato di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e a livello internazionale e sono utilizzati qui con l'autorizzazione. Tutti i diritti sono riservati.

Gartner non promuove alcun fornitore, prodotto o servizio descritto nelle sue pubblicazioni di ricerca e non consiglia agli utenti di tecnologia di scegliere solo i fornitori con le valutazioni più alte o altre classificazioni. Le pubblicazioni di ricerca di Gartner sono costituite dalle opinioni dell'organizzazione di ricerca di Gartner e non devono essere interpretate come dichiarazioni di fatto. Gartner non riconosce alcuna garanzia, espressa o implicita, in relazione alla presente ricerca, comprese le garanzie di commerciabilità o di idoneità a uno scopo particolare.

Informazioni su Manhattan Associates

Manhattan Associates è un’azienda tecnologica leader nel settore della supply chain e nel commercio omnicanale. Uniamo gli insight aziendali, facendo convergere le vendite front-end con l'esecuzione della supply chain back-end. Il nostro software, la nostra piattaforma tecnologica e la nostra esperienza unica contribuiscono a far crescere il fatturato e la redditività dei nostri clienti. Manhattan Associates progetta, costruisce e fornisce soluzioni cloud all'avanguardia in modo che, attraverso lo store, la rete o il centro di distribuzione, sia possibile raccogliere i frutti del mercato omnichannel.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.manh.com/it-it

Fonte: Business Wire

