FPT definirà il futuro dell'IA e della tecnologia cloud su scala globale in collaborazione con NVIDIA

HANOI, Vietnam: La società IT leader globale FPT ha annunciato oggi di avere sottoscritto una vasta partnership strategica con NVIDIA, con l'obiettivo di affermarsi come unico interlocutore per i settori di IA e cloud, offrendo prodotti IA, infrastruttura GPU, consulenza di esperti tecnologici e competenze nel settore per i clienti in Vietnam e in tutte le aree di presenza di FPT. Questo obiettivo verrà raggiunto con la creazione di strutture per la ricerca e lo sviluppo dell'IA nella regione, ampliando le capacità avanzate di IA e cloud su scala globale e coltivando una forza lavoro pronta al futuro nel settore tecnologico.

FPT prevede di investire 200 milioni di USD nella costruzione di una struttura IA che fungerà da cloud indipendente.

Fonte: Business Wire

