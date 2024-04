Ouro e il Real Madrid stringono una partnership per offrire innovativi prodotti finanziari ai tifosi del calcio in tutto il mondo

La famosa società calcistica e l’azienda pioniere nel settore della tecnofinanza svilupperanno soluzioni bancarie digitali in co-branding nel portafoglio Ouro di marchi per i pagamenti

AUSTIN, Texas e MADRID: Ouro, un’azienda innovatrice di livello internazionale nei settori della tecnologia e dei servizi finanziari e il Real Madrid Football Club oggi hanno annunciato la sigla di un accordo strategico finalizzato allo sviluppo e all’offerta di soluzioni finanziarie in co-branding destinate ai tifosi in vari mercati chiave del mondo: Stati Uniti, Messico, Brasile, Portogallo, Francia e gli Emirati Arabi Uniti. L’alleanza fa di Ouro il partner esclusivo delle società di calcio maschile e femminile per varie categorie di prodotti – carte di credito, di debito e prepagate.

Fonte: Business Wire

