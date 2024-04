Vari leader nel settore dell’assistenza sanitaria digitale si riuniscono all’HIMSS24 per offrire soluzioni ai problemi dell’assistenza sanitaria di domani

ROMA: Per far fronte ai problemi più pressanti dell’assistenza sanitaria in Europa, nel 2024 ritorna il convegno europeo più influente e di più lunga tradizione nel settore della salute digitale, che riunisce vari innovatori per plasmare l’assistenza sanitaria di domani.

L’HIMSS24 European Health Conference & Exhibition, che si terrà dal 29 al 31 maggio a Roma, presso il Roma Convention Center La Nuvola, sarà l’epicentro dell’innovazione e di collaborazioni paneuropee e vi parteciperanno leader di pensiero e professionisti sanitari che cooperano per creare le migliori soluzioni tecnologiche nel settore della salute digitale.

L’HIMSS24 Europe presenterà programmi focalizzati sui principali problemi globali per la salute. Vari esperti modereranno discussioni su come l’Europa utilizza le analisi dei dati, l’intelligenza artificiale, la cybersecurity e altre tecnologie avanzate per affrontare problemi universali quali l’equità riguardo alla salute, la privacy dei pazienti, l’accesso all’assistenza sanitaria, il logorio della forza lavoro e la carenza di personale nonché il cambiamento climatico.

Le registrazioni all’HIMSS24 Europe sono aperte e i giornalisti interessati possono contattare l’HIMSS per ricevere gratuitamente le credenziali stampa. Il convegno attrarrà migliaia di esperti del settore di tutto il mondo – direttori informatici (CIO) e direttori tecnici (CTO), esperti di IA, leader nel settore della cybersecurity, scienziati dei dati, professionisti sanitari e leader politici nel settore della salute pubblica.

“Abbiamo preparato un programma innovativo che offre gli strumenti e i dati approfonditi e utili di cui i professionisti sanitari hanno bisogno per trasformare i sistemi e migliorare gli esiti”, racconta Ronan O’Connor, Direttore generale EMEA e Vicepresidente presso HIMSS. “Quest’anno siamo orgogliosi di riunire una varietà di alti dirigenti, personalità politiche e professionisti sanitari in Italia, un paese leader nell’innovazione riguardo alla salute digitale”.

L’agenda del programma prevede un esame dettagliato dell’attuale quadro normativo in Europa, compresa la legge sull’IA, lo Spazio europeo dei dati sanitari (EHDS) e il fondo Recovery and Resilience Facility. Quest’anno gli interventi di apertura saranno tenuti da esperti che con le loro competenze arricchiranno le discussioni su impellenti problemi dell’assistenza sanitaria.

Marco Marsella, direttore Digital, EU4Health and Health Systems Modernisation presso la Direzione generale sicurezza alimentare e salute (DG SANTE) della Commissione Europea.

Hela Ghariani, condirettrice della delegazione per la salute digitale presso il Ministero francese degli affari sociali e della salute e co-presidente della rete eHealth dell’UE.

John Riggi, un veterano dell’FBI e consulente nazionale per il rischio e la cybersecurity presso l’American Hospital Association.

Sharon Allen, co-fondatrice e amministratrice delegata di World Telehealth Initiative, un modello filantropico da remoto che consente ai medici di offrire competenza medica sostenibile tramite la telemedicina.

Il Dott. Waheed Arian, fondatore di Arian Wellbeing.

Gli argomenti di massimo interesse, sia per i presentatori che per i partecipanti, saranno problemi emergenti quali l’utilizzo etico dell’IA nell’assistenza sanitaria e come individuare il punto di equilibrio tra una condivisione efficiente dei dati e la protezione della privacy dei pazienti.

Durante l’evento saranno presentate soluzioni emergenti per l’assistenza sanitaria attraverso Startup Pitchfest, che offre una piattaforma in grado di consentire a start up innovative di fronteggiare problemi radicati a cui devono far fronte i sistemi e i professionisti sanitari.

L’agenda del convegno è stata preparata da un Comitato composto da 17 rinomati professionisti sanitari europei.

Avranno grande importanza all’HIMSS24 Europe anche opportunità di networking ed esperienze interattive, che consentiranno ai partecipanti di incontrare rappresentanti da oltre 70 paesi dell’ecosistema sanitario globale.

Fonte: Business Wire

