Binarly lancia la piattaforma di trasparenza di prossima generazione per migliorare la sicurezza della fornitura del software

LOS ANGELES: Binarly, fornitore di una piattaforma di sicurezza della catena di fornitura di firmware e di software IA leader del settore, annuncia il rilascio di Binarly Transparency Platform v2.0 con funzioni per la conformità continua post-costruzione, visibilità sulla sicurezza dei dispositivi IoT e XIoT e capacità di identificare dei comportamenti dannosi e di attacchi backdoor nascosti all'interno dei binari in base al loro comportamento. Per saperne di più qui.

Basato sulla tecnologia di proprietà Binary Risk Intelligence, le nuove innovazioni sottolineano l'impegno di Binarly per le soluzioni pionieristiche che migliorano la trasparenza e la sicurezza negli ecosistemi di firmware e software.

Fondata nel 2021 con la visione di migliorare la trasparenza nella catena di fornitura del software tramite l'analisi avanzata dei programmi, la piattaforma fiore all'occhiello di Binarly ha automatizzato la scoperta di centinaia di nuove vulnerabilità, affrontando in modo preventivo i rischi della sicurezza dei nostri clienti, prima che possano degenerare.

Fonte: Business Wire

