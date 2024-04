KnowBe4 acquisisce Egress

L'aggiunta della soluzione per la sicurezza e-mail nel cloud di Egress alla suite completa di prodotti di KnowBe4 creerà la più grande piattaforma avanzata di cybersicurezza gestita dall'IA per la gestione del rischio umano

TAMPA BAY, Florida: KnowBe4, il fornitore della più grande piattaforma al mondo per la formazione alla consapevolezza sulla sicurezza e per la simulazione del phishing, ha annunciato oggi di aver concluso un accordo definitivo per l'acquisizione di Egress, leader nella sicurezza adattiva e integrata delle e-mail nel cloud. La suite Intelligent Email Security di Egress fornisce una serie di strumenti di sicurezza scalabili e abilitati all'intelligenza artificiale con capacità di apprendimento adattivo per aiutare a tutelare, proteggere e difendere le organizzazioni da sofisticate minacce alla sicurezza informatica delle e-mail. Ulteriori termini della transazione non sono stati resi noti.

Secondo il Data Breach Investigations Report di Verizon, le organizzazioni a livello globale hanno difficoltà a contenere le violazioni dei dati basate sul comportamento, con il 74% degli incidenti che implicano un intervento umano. Con l'acquisizione di Egress, KnowBe4 intende fornire un'unica piattaforma che aggrega le informazioni sulle minacce in modo dinamico, offrendo una sicurezza e una formazione delle e-mail basate sull'intelligenza artificiale e personalizzate automaticamente in base al rischio.

"Il futuro della sicurezza è rappresentato da controlli personalizzati basati sull'intelligenza artificiale e da coaching in tempo reale. Fornendo un'unica piattaforma da KnowBe4 ed Egress, i nostri clienti potranno avvalersi di un rilevamento differenziato delle minacce aggregate per stare al passo con l'evoluzione delle minacce informatiche e promuovere una solida cultura della sicurezza", ha dichiarato Stu Sjouwerman, CEO di KnowBe4. "In quanto partner di integrazione da oltre un anno con un forte allineamento in termini di filosofia e cultura aziendale, questa acquisizione rappresenta un avanzamento naturale per entrambe le aziende per portare la gestione del rischio umano e la sicurezza della posta elettronica nel cloud al livello successivo".

"KnowBe4 ed Egress condividono una visione volta a offrire una sicurezza personalizzata e pertinente a ciascun dipendente", ha dichiarato Tony Pepper, CEO di Egress. "Una delle sfide più grandi che le organizzazioni devono affrontare è quella di identificare con precisione chi sarà la prossima fonte di compromissione e perché. Integrando intelligence e capacità di analisi da applicazioni integrate, le aziende possono ottenere preziose informazioni sull'intero ecosistema informatico, consentendo loro di concentrarsi sui rischi che contano di più".

L'annuncio arriva a seguito dei notevoli risultati raggiunti da entrambe le società nel 2024. KnowBe4 ha annunciato di recente il lancio della sua piattaforma con IA nativa, Artificial Intelligence Defense Agents (AIDA), che integra agenti IA avanzati per alimentare l'efficacia e la velocità. Tra i riconoscimenti più recenti ricordiamo la nomina come Top Software Winner da parte di G2 e l'inserimento tra i vincitori dei Top Workplaces USA di Energage per il 2024. Nel frattempo, all'inizio di aprile Egress ha lanciato la sua casella di posta elettronica automatica per gli abusi alimentata dall'intelligenza artificiale e ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui quallo per la Security Innovation of the Year (Computing Security Excellence Awards), come Best Email Security Solution, Best Data Leak Prevention Solution (SC Awards Europe) e Best Place to Work nel Regno Unito (Great Places to Work 2024).

La transazione dovrebbe concludersi nei prossimi mesi, in base alle consuete condizioni di chiusura e alle approvazioni normative.

Egress è sostenuta da FTV Capital e AlbionVC. Citi ha svolto il ruolo di consulente finanziario esclusivo di Egress, mentre Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP è stato il consulente legale di Egress.

Per ulteriori informazioni su KnowBe4, visitare il sito www.knowbe4.com. Per ulteriori informazioni su, visitare il sito www.egress.com.

Informazioni su KnowBe4

KnowBe4, il fornitore della più grande piattaforma di formazione sulla sicurezza e di simulazione di phishing al mondo, è utilizzato da oltre 65.000 organizzazioni in tutto il mondo. Fondata da Stu Sjouwerman, specialista in sicurezza informatica e dei dati, KnowBe4 aiuta le organizzazioni ad affrontare l'elemento umano della sicurezza, sensibilizzandole su ransomware, whaling e altre tattiche di social engineering attraverso un approccio di nuova scuola alla formazione sulla sicurezza. Il compianto Kevin Mitnick, specialista di cybersicurezza riconosciuto a livello internazionale e Chief Hacking Officer di KnowBe4, ha contribuito a progettare la formazione di KnowBe4 basandosi sulle sue tattiche di social engineering ben documentate. Le organizzazioni si affidano a KnowBe4 per mobilitare gli utenti finali come ultima linea di difesa e si affidano alla piattaforma KnowBe4 per rafforzare la cultura della sicurezza e ridurre il rischio umano.

Informazioni su Egress

Poiché le continue minacce avanzate si evolvono senza sosta, siamo consapevoli che le persone rappresentano il rischio maggiore per la sicurezza delle organizzazioni e sono più vulnerabili quando utilizzano la posta elettronica.

Egress è l'unica piattaforma di sicurezza e-mail nel cloud che valuta continuamente il rischio umano e adatta dinamicamente i controlli dei criteri, preparando i clienti a difendersi dagli attacchi di phishing avanzati e dalle violazioni dei dati in uscita prima che si verifichino. Sfruttando l'apprendimento automatico contestuale e le reti neurali, con un'integrazione perfetta grazie all'architettura API nativa del cloud, Egress offre una maggiore protezione delle e-mail, una profonda visibilità sul rischio umano e un time to value immediato.

