LTIMindtree chiude l'esercizio finanziario 2024 con un forte flusso di ordini in entrata per un valore di 5,6 miliardi di USD, con un incremento del 15,7% su base annuale

Crescita del fatturato del 4,4% in USD; crescita su base ampia in tutti i settori verticali

MUMBAI, India: LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], una società globale di consulenza tecnologia e soluzioni digitali, ha annunciato oggi il suo bilancio consolidato per il quarto trimestre e per l'intero esercizio conclusosi il 31 marzo 2024, approvato dal suo Consiglio di amministrazione.

"Abbiamo chiuso l'esercizio finanziario 2024 in un contesto macroeconomico compicato e abbiamo ottenuto una performance solida con una crescita del fatturato del 4,4% sull'intero esercizio in termini di USD e un margine EBIT del 15,7%. Il nostro flusso di ordini in entrata per l'intero anno, pari a 5,6 miliardi di USD, ha registrato un incremento del 15,7% rispetto al 2023. Questa crescita riflette i risultati positivi del nostro posizionamento come organizzazione su larga scala, delle nostre capacità ampliate e delle nostre partnership. Con l'evoluzione delle dinamiche di mercato, siamo entusiasti di poter fare parte delle innovazioni, delle partnership e delle iniziative che i nostri clienti intraprenderanno nel corso dell'esercizio fiscale 2025".

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita