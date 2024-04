Gansu Hengyuan Dongli New Energy Limited Company partecipa al World Future Energy Summit e annuncia il suo programma di investimenti industriali

ABU DHABI: Dal 15 al 20 aprile 2024, i rappresentanti del governo provinciale cinese di Gansu e del governo municipale di Jiuquan hanno partecipato al World Future Energy Summit ad Abu Dhabi, con una visita a Dubai e in Arabia Saudita. In questo periodo, Gansu Hengyuan Dongli New Energy Limited Company ha sottoscritto dei contratti con diversi acquirenti internazionali di energia solare, aprendo nuovi canali di vendita internazionali per le nuove aziende cinesi di energia fotovoltaica.

Il dirigente della provincia di Gansu e il sindaco di Jiuquan hanno presenziato la cerimonia della firma a Dubai. Nel corso di tale cerimonia, Xian Xiaoli, Presidente di Gansu Hengyuan Dongli New Energy Limited Company ha dichiarato: "'Green and Prosperity Together' è l'obiettivo di sviluppo di Gansu Hengyuan Dongli New Energy Limited Company, e 'Technology Priority and Quality First' è lo standard a cui Hengyuan Dongli aderisce nell'esplorazione dei mercati domestici e internazionali."

Gansu Hengyuan Dongli New Energy Limited Company ha operato in risposta alla richiesta strategica della Cina di "Carbon Peaking e Carbon Neutrality". Il progetto di base di modulo fotovoltaico da 6 GW in cui ha investito la città di Jiuquan copre un'area di 152 mu, con un investimento di circa 4 miliardi di yuan RMB (circa 553 milioni di dollari), la cui linea di produzione da 2,4 GW è stata completata e messa in funzione. Le altre linee di produzione sono in fase di costruzione. L'azienda prevede di investire in un ulteriore progetto di base per batterie ad alta efficienza da 5 GW, su un'area di circa 240 mu, con un investimento di circa 4 miliardi di yuan RMB (circa 553 milioni di dollari). Al fine di formare una catena industriale di produzione di apparecchiature per la nuova energia ad anello completamente chiuso e di costruire un parco dimostrativo per la produzione di apparecchiature per la nuova energia, l'azienda prevede di costruire una fabbrica di inverter, una fabbrica di staffe fotovoltaiche e una fabbrica di fili e cavi in una fase successiva, che coprirà un'area di circa 160 mu con un investimento di circa 2 miliardi di yuan.

Il modulo fotovoltaico di Hengyuan si concentra sull'alta potenza di uscita e sull'estrema affidabilità e si impegna a ridurre il costo complessivo del sistema e a migliorare gli utili degli investitori. Il modulo adotta le più recenti attrezzature intelligenti ad alta efficienza della linea di produzione per soddisfare le varie specifiche dei prodotti, come 182 e 210. L'azienda ha avviato una stretta collaborazione con molte imprese rinomate in patria e all'estero per promuovere congiuntamente le attività di R&S e l'applicazione di nuove tecnologie energetiche. Inoltre, ha fondato un Istituto di ricerca sulle nuove tecnologie energetiche a Jiuquan, nella provincia di Gansu, guidato da un team di esperti nazionali e di accademici cinesi, che si concentra sugli investimenti nel campo della R&S delle nuove tecnologie energetiche. In tal modo garantirà il continuo aggiornamento e l'iterazione delle tecnologie industriali delle imprese e promuoverà il rapido sviluppo dei settori delle nuove energie nelle regioni locali e persino in quelle occidentali dotate di servizi.

Questo è il risultato della visione di sviluppo di Gansu Hengyuan Dongli New Energy Limited Company nel campo della nuova energia fotovoltaica nella parte occidentale della Cina e che si rivolge all'intero paese, oltre che all'Asia centrale e addirittura al mercato globale.

Fonte: Business Wire

