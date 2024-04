La nuova rotta diretta "Shanghai-Marsiglia" di China Eastern Airlines effettuerà il suo primo volo il 2 luglio

SHANGHAI: China Eastern Airlines prevede di lanciare ufficialmente voli diretti di andata e ritorno da Shanghai a Marsiglia il 2 luglio 2024. La rotta appena aperta sarà operata da Shanghai Airlines, una filiale di China Eastern Airlines, con tre voli di andata e ritorno a settimana:il martedì, il venerdì e la domenica, con i numeri di volo FM871/FM872 e una durata del volo di circa 12 ore. Sarà fornito ai passeggeri un servizio Internet ad alta velocità "completo online" a bordo.

Shanghai si trova nell’est della Cina, all’estuario del fiume Yangtze, di fronte all’Oceano Pacifico. È una delle città cinesi con lo sviluppo economico più attivo, il più alto grado di apertura e la più forte capacità di innovazione; è stata insignita del titolo di "salotto del mondo" e di "prima tappa del turismo in entrata in Cina". Marsiglia è la seconda città più grande della Francia, il porto più grande dell'Europa meridionale e un importante centro per la navigazione e il commercio del Mediterraneo, trovandosi sulla famosa Costa Azzurra della Provenza. Sono diventate città gemellate nel 1987.

Quest’anno ricorre il 60° anniversario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche tra Cina e Francia ed è anche l’Anno della Cultura e del Turismo Cina-Francia. Il 9 aprile, Shanghai ha pubblicato la guida alle attività "Incontrarsi a Shanghai" (2024), estendendo un sincero invito al mondo a partecipare a 70 attività culturali, sportive, turistiche, commerciali, espositive e di altri generi. Mentre Marsiglia ospiterà anche la competizione velica delle Olimpiadi estive di Parigi 2024, che si svolgerà dal 28 luglio all’8 agosto.

L'apertura delle rotte di China Eastern Airlines tra Shanghai e Marsiglia rappresenta la prima via aerea diretta per le due città gemellate, facendo sì che la compagnia aerea diventi anche la prima a lanciare questa rotta. Attualmente, i biglietti aerei sono in vendita. I passeggeri che intendono recarsi a Shanghai (Cina) e a Marsiglia (Francia), possono accedere al sito Web ufficiale e all'App di China Eastern Airlines per saperne di più e acquistare i biglietti.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita