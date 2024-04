Cannatrol, creatrice dell'innovativa tecnologia per il post-raccolta della cannabis, ottiene l'approvazione di due brevetti europei

Il processo di conservazione a secco coerente è ora protetto e disponibile nell'UE per gli operatori autorizzati e i coltivatori a domicilio

NORTH SPRINGFIELD, Vt.: Cannatrol, creatrice dell'unico sistema di essiccazione, cura e conservazione totale per l'industria della cannabis, ha annunciato oggi che sono stati approvati due dei brevetti europei per la sua tecnologia Vaportrol®, che così protegge tecnologia proprietaria in tutta l'Unione Europea.

“Con la crescita dell'industria europea della cannabis, la domanda di tecnologie di precisione per l'essiccazione, la stagionatura e lo stoccaggio continua ad aumentare”, ha dichiarato David Sandelman, co-fondatore, COO e CTO di Cannatrol. “Il collaudato sistema di controllo ambientale di Cannatrol assicura una cannabis di alta qualità attraverso un processo ripetibile e coerente, ed è adatto a qualsiasi scala di coltivazione, dalla produzione in serra su larga scala ai coltivatori domestici”.

Fonte: Business Wire

