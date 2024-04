Edgio lancia Client-Side Protection per proteggere meglio i dati degli utenti contro script dannosi

Edgio Client-Side Protection consente ai team responsabili della sicurezza di monitorare script e API su pagine web, prevenendo l’esfiltrazione dei dati degli utenti finali e soddisfacendo i requisiti per la compliance PCI DSS v4.0

PHOENIX: Edgio, azienda che sviluppa l’omonima piattaforma più diffusa per la sicurezza, velocità e semplicità all’edge, oggi ha annunciato il lancio della soluzione Client-Side Protection. Progettata per monitorare script e API dal browser per prevenire l’esfiltrazione di dati sensibili dei clienti causata da codice dannoso, Edgio Client-Side Protection consente ai team di ottenere visibilità completa delle vulnerabilità sui client, ottenere il controllo completo su tutte le risorse di prime e terze parti e rispondere ai requisiti più recenti per la compliance.

Fonte: Business Wire

