Sealing System lancia: XIO – Intelligent Farming

Soluzioni logistiche intelligenti per la produzione di proteine da insetti.

GRINDSTED, Danimarca: XIO – Intelligent Farming, è specializzata in sistemi logistici per la produzione di proteine da insetti. XIO è una nuova business unit all'interno di Sealing System A/S, uno dei fornitori leader delle linee di imballaggi automatiche end-of-line in Scandinavia.

"Noi di Sealing System A/S siamo convinti che l'innovazione pratica sia il motore del cambiamento del mondo reale. Con la creazione di XIO - Intelligent Farming stiamo definendo nuovi standard industriali, sottolineando l'importanza dell'intralogistica nel campo della produzione di proteine da insetti e indicando con orgoglio la strada da seguire", ha dichiarato Ole Jensen, CEO di Sealing System A/S.

XIO – Intelligent Farming fornisce soluzioni rivolte a vari aspetti della produzione di insetti, tra cui sistemi logistici completamente automatici, tracciabilità completa dei dati, carrelli e navette di trasferimento, nonché sistemi robotici e strumenti robotici personalizzati.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita