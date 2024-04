Tecnotree ottiene solidi risultati nel 1° trimestre del 2024, con una crescita sostenuta del fatturato e una maggiore redditività

ESPOO, Finlandia: Tecnotree, piattaforma digitale globale e leader di servizi per tecnologie di IA, 5G e cloud-native, ha annunciato oggi la pubblicazione dei suoi risultati finanziari per il primo trimestre del 2024, con cui evidenzia una solida crescita e un incremento di fatturato del 4,7%. L'azienda ha mantenuto il suo slancio nella generazione delle vendite globali della sua piattaforma digitale nel primo trimestre del 2024, completando numerose trasformazioni AIML e digitali per clienti chiave, che hanno portato a un importante incremento di fatturato. La crescita è stata guidata principalmente da nuovi successi nella regione LATAM, mentre le regioni EMEA e APAC si confermano mercati in crescita per la piattaforma digitale.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita