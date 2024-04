NextPower V ESG raggiunge a oggi 745 milioni di USD

LONDRA: NextEnergy Capital ("NEC"), gestore leader a livello globale nel settore delle energie rinnovabili e specializzato nell'ambito delle infrastrutture solar+, è lieta di annunciare la conclusione del secondo closing per 265 milioni di USD per la sua quinta strategia, NextPower V ESG ("NPV ESG"). NPV ESG è una strategia di accumulo di energia solare e batterie orientata all'OCSE, con un obiettivo di 1,5 miliardi di dollari e un hard cap di 2 miliardi di dollari, che fino a oggi ha ottenuto impegni totali per 745 milioni di USD.

Il nuovo capitale comprende impegni da parte di un pool di investimento LGPS del Regno Unito, di un fondo pensionistico olandese e di un nuovo rialzo dell'offerta da parte di un investitore preesistente di NextPower III ESG. Questi nuovi investitori si aggiungono agli attuali investitori di NPV ESG, KLP, un fondo pensionistico professionale tedesco e un grande fondo pensione nordico. NPV ESG continuerà ad accogliere ulteriori capitali, con diversi investitori attualmente attivi nella due diligence.

La strategia di investimento di NPV ESG si rivolge al settore delle infrastrutture solar+ in mercati OCSE accuratamente selezionati, con l'obiettivo di sviluppare portafogli importanti in ogni mercato target, stabilire un track record operativo e dismettere il portafoglio alla fine del periodo di detenzione del fondo nel 2033. NPV ESG sfrutta il successo di NEC dal 2007, con oltre 400 progetti su scala pubblica acquisiti e precedenti fondi che hanno fornito agli investitori rendimenti finanziari superiori. Al raggiungimento del plafond degli investimenti e con una potenza di circa 4GW, si prevede che NPV ESG genererà energia pulita sufficiente a fornire alimentazione all'equivalente di 1,1 milioni di famiglie all'anno e ad evitare un consumo di combustibili fossili stimato in quasi 220 milioni di m3 di gas naturale all'anno.

Michael Bonte-Friedheim, CEO e partner fondatore di NextEnergy Group, ha dichiarato:

"Sono lieto di annunciare il secondo closing di NextPower V ESG, con impegni da parte di investitori istituzionali sia nuovi che già esistenti. I nostri continui progressi nella raccolta fondi dimostrano che le strategie di NextEnergy Capital continuano a offrire interessanti opportunità di investimento per gli investitori, oltre a realizzare un investimento sostenibile con un impatto a lungo termine".

NextEnergy Capital continua a espandere la propria portata come gestore di riferimento specializzato per gli investimenti nel settore solar+ orientato ai mercati OCSE. Dal primo closing dello scorso anno, NextPower V ESG ha ricevuto a oggi impegni totali per 745 milioni di dollari ed è stata avviata la costruzione del suo primo impianto negli Stati Uniti, che ha sottoscritto un contratto di acquisto di energia sul lungo termine. Il fondo continua a suscitare un notevole interesse da parte degli investitori di tutto il mondo e non vedo l'ora di proseguire le nostre attività di raccolta fondi a livello globale e di annunciare a breve ulteriori impegni da parte degli investitori per NextPower V ESG e ulteriori investimenti del fondo.

Stiamo sfruttando la nostra vastissima pipeline per assicurarci asset interessanti per NextPower V ESG, con l'obiettivo di sviluppare un portafoglio appetibile e diversificato."

Shane Swords, amministratore delegato di NextEnergy Capital e responsabile globale delle relazioni con gli investitori, ha dichiarato:

"Siamo lieti di annunciare un altro solido closing per NextPower V ESG, che ha portato gli impegni a 745 milioni di USD, e vorremmo dare il benvenuto e ringraziare i nostri investitori nuovi ed esistenti nel fondo. NextPower V ESG è il nostro più grande fondo internazionale ad oggi e continua a mantenere l'esemplare track record di NextEnergy Capital, mostrando uno slancio positivo nella raccolta di fondi e una crescita del portafoglio. NextPower V ESG fornisce un impatto reale e benefici tangibili alle comunità e ai Paesi in cui si trovano i suoi asset, offrendo al contempo un'opportunità agli investitori alla ricerca di rendimenti solidi e stabili nel settore delle energie rinnovabili.

Gli investitori sono sempre alla ricerca di un gestore di investimenti specializzato con una comprovata esperienza nella realizzazione, nell'impiego e nella generazione di rendimenti superiori, e siamo entusiasti che la nostra esperienza nel settore dell'energia solare e le vaste opportunità nel settore solar+ continuino ad imporci come il gestore di investimenti di riferimento in questo ambito".

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita