Gradiant lancia CURE Chemicals per i settori essenziali del mondo

BOSTON: Gradiant, un fornitore globale di soluzioni per il trattamento avanzato delle acque e delle acque reflue, ha annunciato oggi il lancio di CURE Chemicals. Sulla scia della tradizione di innovazione e commercializzazione di Gradiant, CURE Chemicals fisserà nuovi parametri di riferimento in termini di sostenibilità ambientale ed efficienza operativa per le industrie più importanti al mondo.

La linea di prodotti CURE Chemicals include oltre 300 formulazioni proprietarie per inibitori di corrosione e incrostazioni, prodotti chimici di processo, biocidi, antincrostanti e detergenti, coagulanti e flocculanti. Questi prodotti sono progettati per migliorare l'efficacia e l'efficienza dei processi di trattamento delle acque, riducendo al minimo l'impatto ambientale.

"Il lancio di CURE Chemicals rappresenta un importante traguardo per Gradiant nel momento in cui espandiamo il nostro portafoglio per includere prodotti chimici speciali che integrano le nostre capacità di soluzioni end-to-end in ambito idrico", ha affermato Prakash Govindan, COO di Gradiant. "Attualmente offriamo l'unico portafoglio completo per tutto il settore idrico che fornisce progettazione su misura, apparecchiature proprietarie, servizi di O&M e prodotti chimici speciali, posizionato in modo esclusivo per fornire competenze sull'intero sistema, integrate da IA SmartOps per un'operazione precisa e intelligente.”

CURE è sviluppato grazie a una ricerca all'avanguardia integrata da feedback operativo su misura per soddisfare i severi requisiti dei settori che vanno da semiconduttori a energie rinnovabili, dall'industria mineraria all'energia, dal settore alimentare e delle bevande a quello farmaceutico. "Siamo entusiasti di portare queste soluzioni chimiche sul mercato globale, che non solo offrono prestazioni migliori rispetto agli operatori esistenti, ma rispettano anche i più elevati standard di sicurezza e sostenibilità, il tutto a un valore estremamente interessante per i nostri clienti", ha dichiarato Vipan Kalia, responsabile dei prodotti chimici di Gradiant.

Per ulteriori informazioni su come CURE Chemicals può fornire vantaggi alle vostre operazioni, visitare il sito gradiant.com/solutions/cure-chemicals.

Informazioni su Gradiant

Gradiant è un fornitore di soluzioni globali per il trattamento avanzato delle acque e delle acque reflue. Grazie a una suite completa di soluzioni end-to-end differenziate e proprietarie, realizzate dalle migliori menti del settore idrico, l'azienda serve le operazioni mission-critical dei suoi clienti nelle industrie più importanti del mondo, tra cui quelle di semiconduttori, prodotti farmaceutici, alimenti e bevande, litio e minerali critici ed energie rinnovabili. Le soluzioni innovative di Gradiant riducono il consumo idrico e le acque reflue scaricate, consentono di recuperare risorse preziose e trasformano le acque reflue in acqua dolce. L'azienda, con sede a Boston, è stata fondata al MIT e conta oltre 1.000 dipendenti in tutto il mondo. Ulteriori informazioni su gradiant.com.

Fonte: Business Wire

