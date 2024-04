La crescita globale dei pagamenti in tempo reale si dimostra "sostenibile" mentre i nuovi casi d'uso portano le transazioni a nuovi livelli record – secondo il report ACI Worldwide

Nel 2023 sono stati registrati a livello globale 266,2 miliardi di transazioni di pagamento in tempo reale, pari a una crescita su base annuale del 42,2%

Il 49% di tutte le transazioni in tempo reale a livello mondiale è stato effettuato in India, seguita da Brasile (14%), Thailandia (8%), Cina (7%) e Corea del Sud (3%)

Il rapporto evidenzia le lezioni tratte da cinque dei mercati di pagamenti in tempo reale di maggiore successo al mondo: India, Brasile, Indonesia, Malesia e Paesi Bassi

OMAHA, Nebraska: L'incremento globale dei pagamenti in tempo reale ha raggiunto livelli sostenibili con 266,2 miliardi di transazioni di pagamento in tempo reale registrati nel 2023, ovvero una crescita su base annua del 42,2%, stando al report Prime Time for Real-Time del 2024, pubblicato da ACI Worldwide (NASDAQ: ACIW), leader globale nel settore dei software per pagamenti in tempo reale mission-critical, in collaborazione con GlobalData, una società leader di dati e analisi.

Fonte: Business Wire

