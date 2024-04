La connettività satellitare intelligente per applicazioni agricole offerta da Intelsat e CNH Smart arriva in Brasile

Intelsat, operatore di una delle più grandi reti terrestri e satellitari integrate al mondo e CNH (NYSE: CNHI), nota per i suoi marchi Case IH, New Holland e Steyr, hanno concluso un accordo per l'in...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 30/04/2024