PsiQuantum realizzerà il primo computer quantistico fault-tolerant su scala industriale

I governi di Australia e del Queensland investiranno 940 milioni di dollari AUD (620 milioni di dollari USD) in PsiQuantum

BRISBANE, Australia: PsiQuantum oggi ha annunciato che realizzerà il primo computer quantistico su scala industriale in un sito in posizione strategica, in prossimità del Brisbane Airport, a Brisbane, Australia. I governi del Commonwealth australiano e del Queensland investiranno 940 milioni di AUD (620 milioni di USD) in PsiQuantum tramite un pacchetto finanziario comprensivo di azioni, sovvenzioni e prestiti; PsiQuantum ha predisposto un ambizioso piano per rendere operativo il sito entro la fine del 2027. Un computer quantistico fault-tolerant sarà in grado di risolvere problemi utili per il mondo commerciale in tutti i settori fondati su chimica, matematica e fisica, trasformando così le industrie critiche, come l'energia rinnovabile, i minerali e i metalli, la sanità e i trasporti, che daranno impulso all'economia globale per i prossimi decenni.

Fonte: Business Wire

