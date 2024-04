WHOOP annuncia un'importante espansione globale e nomina una nuova leadership senior

L'azienda specializzata nelle performance umane arruola dirigenti di alto livello a supporto della crescita record e dello slancio in nuovi mercati e regioni chiave

Continuano le "Prove gratuite", che fanno di WHOOP l'unico indossabile con un'offerta "Prova prima di comprare"

BOSTON: WHOOP, l'azienda specializzata nelle performance umane, oggi ha annunciato l'espansione della sua presenza globale e ora effettua spedizioni in 56 mercati in tutto il mondo, con ulteriori lanci in programma. L'app WHOOP, inoltre, ora è disponibile in italiano e in spagnolo (America Latina), oltre che in inglese, francese e tedesco. Per sostenere la crescita e lo slancio continui, WHOOP ha arruolato nuovi leader nel suo gruppo dirigente per proseguire nella missione di WHOOP: aiutare le persone a centrare i propri obiettivi, fornendo la migliore tecnologia indossabile della categoria, utili feedback e raccomandazioni su recupero, sonno, stress e salute.

Fonte: Business Wire

