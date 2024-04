Il sesto appuntamento con i premi WIBA 2024, a cadenza annuale, riconosce le personalità più influenti dei social in una cerimonia nel corso del Festival del Cinema di Cannes

Tra i premiati delle edizioni precedenti dei WIBA figurano Maye Musk, Khaby Lame, Coco Rocha, Richard Orlinski, Nikkie Tutorials, Foodgod e altri trendsetter internazionali

CANNES, Francia: La sesta edizione annuale dei premi WIBA dedicati alle personalità dei social che perseguono la missione di cambiare il mondo si svolgerà il 24 maggio 2024 presso l'iconico Hôtel Martinez in concomitanza con il Festival del Cinema di Cannes. L'evento riunisce centinaia dei principali creatori mondiali di contenuto, responsabili dei momenti più virali dell'anno. La serata propone un ricevimento con cocktail, una cena di gala e la cerimonia di consegna dei premi con performance speciali a cura di Sonique.

I premi WIBA si svolgono sotto la supervisione della World Influencers Association (WIBA), che ha sede a Monaco. Si tratta del primo e unico premio internazionale che premia l'operato delle personalità dei social in diverse categorie, da 'Best Beauty Influencer' (Miglior influencer per la bellezza) a 'Best Pet Influencer' (Miglior influencer per gli animali domestici).

Nel 2023, la rivista Forbes ha descritto l'evento con parole ricche d'ispirazione: "I World Influencers Awards, un appuntamento annuale, riuniscono i protagonisti dei momenti virali e i pionieri della longevità digitale per l'evento di networking di livello più elevato della Costa Azzurra". Data la celebrità di così numerosi talenti virtuali, raramente presenti nel medesimo spazio fisico, la cerimonia dei WIBA rappresenta un'entusiasmante e imperdibile opportunità per tastare il polso dei social mondiali.

I destinatari dei premi WIBA intrattengono ed educano un vasto pubblico con una portata senza precedenti. Tra i vincitori delle passate edizioni figurano Maye Musk, Khaby Lame, Richard Orlinski, Nusret Gökçe, Ellen Von Unwerth, Gianluca Vacchi, Kat Graham, Kelly Rutherford, Coco Rocha e altre star del web. La visibilità immediata di una cerimonia di gala dei premi WIBA è di oltre 200 milioni di impressioni.

Mariia Grazhina Chaplin, CEO dei WIBA, dichiara: "Sono orgogliosa di annunciare la sesta edizione dei premi WIBA. Questo importante evento coincide con il Festival del Cinema di Cannes e i premiati, che sono persone influenti, non si limitano a intrattenere il pubblico con immagini memorabili, ma lo informano anche sugli sviluppi più recenti nel mondo del cinema dalla piattaforma più importante del settore. Oltre a riconoscere la crème de la crème dell'attualità, stiamo anche preparando gli opinion leader e i trendsetter di domani. Nei prossimi mesi del 2024 abbiamo in programma di portare gli eventi WIBA negli Stati Uniti e nel Medio Oriente per allargare la nostra missione divulgativa. Puntiamo a incanalare il potenziale degli influencer per convertirlo in un potere globale che agisce per il miglioramento e lotta per la pace mondiale e le pari opportunità per tutti".

www.wiba.global

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita