Ultimissime: B2Prime rileva una licenza di concessionario di sicurezza per le Seychelles, ampliando le operazioni globali

LONDRA: B2B Prime Services SC Ltd, un fornitore di liquidità multi-asset Prime di Prime, ha raggiunto un ulteriore importante traguardo normativo ottenendo la licenza di concessionario di sicurezza per le Seychelles. Si tratta della terza licenza per B2Prime, dopo quelle per Cipro e le Mauritius. Queste giurisdizioni rappresentano importanti centri con un'elevata concentrazione di broker, e B2Prime è al servizio dei partecipanti di mercati regolati non solo in queste località ma anche in tutta Europa. Quest'ultima licenza sottolinea l'impegno di B2Prime a fornire servizi fidati e conformi alle normative alla sua clientela globale.

Le Seychelles, riconosciute come un centro cruciale per i broker, offre a B2Prime una piattaforma strategica per distribuire liquidità a livello locale a tutte le aziende regolamentate.

Fonte: Business Wire

