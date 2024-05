Lynne Doherty si unisce a Sonar in qualità di Presidente operazioni sul campo

L’alta dirigente, già Presidente operazioni sul campo in tutto il mondo presso Sumo Logic, si unisce al leader nel settore del Clean Code per accelerare la crescita dei ricavi e l’espansione globale

GINEVRA e AUSTIN, Texas: Sonar oggi ha annunciato che Lynne Doherty si unirà all’azienda nel ruolo di Presidente operazioni sul campo, nel quale sarà responsabile di dare impulso alla crescita dei ricavi e far sì che i clienti Sonar ottengano risultati positivi nell’applicazione del Clean Code. Sonar, leader nella creazione di soluzioni per il Clean Code, accelera lo sviluppo di software cruciale per le imprese, riduce il debito tecnico e migliora la sicurezza e la qualità del codice. Lynne dirigerà le attività per la generazione della domanda, le vendite globali, l’ingegneria delle soluzioni, il successo dei clienti oltre al servizio di assistenza clienti in tutto il mondo.

Fonte: Business Wire

