Choicely: Eurovision Song Contest sviluppa la sua nuova app per dispositivi mobili con una piattaforma no-code: "Flessibilità incredibile"

HELSINKI: L'Eurovision Song Contest (ESC), il più grande evento musicale dal vivo al mondo, ha rinnovato la propria app mobile in tempo per l'evento che si terrà quest'anno a Malmö, in Svezia. L'app è stata sviluppata utilizzando la piattaforma no-code di Choicely.

"Eravamo alla ricerca di un partner specializzato che ci consentisse di sviluppare la nostra app in modo rapido e flessibile, in modo da poter servire meglio i fan di Eurovision in tutto il mondo", ha spiegato Dave Goodman, ESC Digital and Communications Manager della European Broadcasting Union, l'associazione organizzatrice dell'evento.

"Senza alcun dubbio Choicely ci ha offerto tutto questo, e anche di più", sottolinea Goodman.

Fonte: Business Wire

