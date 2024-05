L'Indy Autonomous Challenge torna all'Indianapolis Motor Speedway il 6 settembre 2024

INDIANAPOLIS: L'Indy Autonomous Challenge (IAC) farà un grande ritorno all'Indianapolis Motor Speedway (IMS) “The Racing Capital of the World” (La capitale mondiale delle gare automobilistiche) il 6 settembre 2024. La competizione si prospetta come un evento storico, con una gara testa a testa tra le auto da corsa autonome più veloci del mondo, pilotate dal software di guida alimentato dall'intelligenza artificiale (AI) sviluppato da 10 squadre che rappresentano le prime 18 università in Nord America, Europa e Asia.

Nell'ottobre 2021, all'IMS si è fatta la storia quando IAC ha organizzato la prima gara automobilistica testa a testa autonoma ad alta velocità al mondo. Da allora, IAC ha organizzato cinque gare in circuiti storici, tra cui Las Vegas Motor Speedway durante il CES e il Circuito di Formula 1 di Monza.

Fonte: Business Wire

