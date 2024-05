LambdaTest migliora la sicurezza e la prestazione con il proxy SOCKS5 e l'assistenza HTTP/2

LambdaTest Tunnel potenzia la sicurezza e le prestazioni con il proxy SOCKS5 e l'assistenza HTTP/2, consentendo di eseguire test sicuri ed efficienti per le moderne applicazioni web in ambienti complessi.

NOIDA, India e SAN FRANCISCO: LambdaTest, piattaforma leader di test unificati basati su cloud, ha annunciato il miglioramento di funzionalità all'interno della funzionalitàLambdaTest Tunnel della piattaforma. Questi migliorameti includono il supporto completo per i proxy SOCKS5 e la gestione integrata del protocollo HTTP/2, consentendo agli sviluppatori e ai professionisti QA di disporre di un ambiente di test più sicuro, performante e a prova di futuro.

LambdaTest Tunnel adesso si integra perfettamente con i proxy SOCKS5, offrendo un ulteriore livello di sicurezza per la trasmissione dei dati durante i test. Questo è particolarmente utile per gli utenti che lavorano in ambienti di rete complessi o che richiedono un accesso illimitato alle applicazioni web interne.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita