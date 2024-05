Interactive Brokers lancia le opzioni giornaliere sull'indice CAC 40®

GREENWICH, Conn.: Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), il broker elettronico globale per trading automatico, ha annunciato oggi la disponibilità delle opzioni giornaliere sull'indice CAC 40®, ampliando ulteriormente in tal modo la solida suite di prodotti di Interactive Brokers. Le opzioni giornaliere sull'indice CAC 40® offrono agli investitori esperti un altro modo per eseguire strategie di trading sul breve termine e gestire l'esposizione sul mercato azionario francese.

Milan Galik, CEO di Interactive Brokers, ha detto parlando del lancio: "Siamo entusiasti di offrire le opzioni giornaliere sull'indice CAC 40®, e consentire così ai nostri clienti di bilanciare il rischio e adeguare rapidamente i loro portafogli in risposta ai movimenti del mercato."

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita