PagerDuty nomina Eduardo Crespo Vicepresidente EMEA

SAN FRANCISCO: PagerDuty, Inc. (NYSE:PD), una delle principali imprese internazionali nella gestione delle operazioni digitali, oggi ha annunciato la nomina di Eduardo Crespo alla carica di vicepresidente EMEA. Crespo dirigerà la fase successiva della crescita di PagerDuty in questa regione geografica offrendo la soluzione PagerDuty Operations Cloud a clienti aziendali per risolvere i loro principali problemi relativi alle operazioni digitali.

“PagerDuty è leader mondiale nella gestione delle operazioni digitali, consentendo ai clienti di ottenere efficienza operativa alla scala necessaria grazie a PagerDuty Operations Cloud”, commenta Jeremy Kmet, vicepresidente senior operazioni sul campo globali presso PagerDuty. “La regione EMEA rappresenta una notevole opportunità di crescita per PagerDuty e Eduardo è un dirigente eccezionale, che darà impulso alla nostra visione e avrà un impatto in tale regione positivo per i nostri clienti, partner e dipendenti”.

Fonte: Business Wire

