Lime Trading si allea con la start up TakeProfit per rafforzare la prossima generazione di trader al dettaglio

NEW YORK e SAN FRANCISCO: Lime Trading Corp ("Lime Trading"), agenzia di brokeraggio tech-first con sede a New York, è orgogliosa di annunciare la sua partnership strategica con la start up della costa occidentale TakeProfit, una piattaforma di trader all'avanguardia orientata alla comunità con sede a San Francisco, in California. Questa collaborazione è nata dalla convinzione comune che i trader debbano avere accesso ai migliori strumenti e tecnologie, indipendentemente dalla loro strategia. Questa nuova partnership offre ai trader al dettaglio l'accesso alle più recenti innovazioni nel campo di mappatura e dell'analisi tecnica, insieme all'esecuzione delle operazioni di Lime Trading, leader del settore.

Lime Trading è l'unico broker collegato a TakeProfit e offre un accesso esclusivo a un widget di trading nativo della piattaforma TakeProfit.

