ESI Group collabora con Aberdeen Strategy and Research per presentare la visione "Shift Left" per la prototipazione virtuale

ESI Group (Paris:ESI) ha avviato una collaborazione con gli analisti di settore Aberdeen Strategy and Research per presentare nuove informazioni sui vantaggi della prototipazione virtuale per la trasformazione digitale nello sviluppo di prodotti. Il risultato di questa collaborazione è " Shift Left: The Value of Virtual Prototyping for Digital Transformation of the Product Development Lifecycle " (Shift Left: il valore della prototipazione virtuale per la trasformazione digitale del ciclo di vita di sviluppo dei prodotti), un esame approfondito del modo in cui la prototipazione virtuale può rivoluzionare settori come quello automobilistico, aerospaziale e dei macchinari pesanti.

Dalla ricerca è emerso che le organizzazioni con le migliori prestazioni che hanno adottato la strategia "shift left", un approccio digitale volto a testare le prestazioni del prodotto nelle prime fasi di sviluppo, sono state in grado di ridurre notevolmente la loro dipendenza dai prototipi fisici del 75,6%, e di ridurre gli ordini di modifica tecnica del 73,8%, con una riduzione complessiva del 75,2% del tempo di sviluppo.

Fonte: Business Wire

