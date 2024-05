Ververica ottiene la certificazione ISO 27001 e rafforza la sicurezza dei dati

Ververica potenzia i protocolli di sicurezza dei dati e presenta la nuova piattaforma Trust Center per la trasparenza e gli avvisi di sicurezza.

BERLINO: Ververica, un fornitore completo di piattaforme di dati in streaming, annuncia di aver ottenuto la certificazione ISO 27001, un traguardo importante nel suo impegno per la sicurezza e la governance dei dati. Si tratta della certificazione di riferimento riconosciuta a livello internazionale per i sistemi di gestione della sicurezza informatica (ISMS) e dimostra l'impegno della società a proteggere dati sensibili di aziende e clienti contro le minacce informatiche.

Per Ververica e i suoi clienti, questo assicura che i dati vengano gestiti con i protocolli di sicurezza più rigorosi, aumentando la fiducia nella capacità di Ververica di gestire le informazioni sensibili in modo sicuro ed efficace.

Le operazioni di sicurezza di Ververica utilizzano Vanta, una piattaforma di gestione fidata fornita da terzi, per il monitoraggio rigoroso in tempo reale e gli avvisi di sicurezza. Per migliorare ulteriormente la trasparenza e la fiducia dei clienti, Ververica ha introdotto una pagina web dedicata, Trust Center, dove gli interessati e i potenziali clienti possono esaminare in tempo reale le informazioni dettagliate sui protocolli di sicurezza e di privacy. Questa struttura non solo rispetta gli standard globali di conformità, ma mira anche a promuovere i parametri di riferimento del settore nella sicurezza e nella trasparenza dei dati.

"Ricevere la certificazione ISO 27001 non è solo un traguardo—è un riflesso del nostro impegno continuo nei confronti della sicurezza a tutti i livelli delle nostre operazioni", ha dichiarato Sergei Valukhov, Responsabile della sicurezza e della conformità di Ververica. "Questo traguardo è un elemento vitale della nostra strategia per migliorare continuamente le nostre misure di sicurezza e le nostre ulteriori certificazioni di sicurezza. Il nostro obiettivo non è solo rispettare i parametri di riferimento ma anche stabilirne di nuovi per la sicurezza dei dati nel settore tecnologico".

L'aderenza di Ververica ai rigorosi standard di conformità testimonia il suo impegno a costruire e mantenere fiducia all'interno del mercato. Per maggiori informazioni su Ververica e per visualizzare gli aggiornamenti in tempo reale sui suoi protocolli di sicurezza, visitare il Trust Center: trust.ververica.com.

Informazioni su Ververica:

Ververica consente ai suoi clienti di liberare il valore dei loro dati. La piattaforma completa di dati in streaming di Ververica supporta un'ampia gamma di opzioni di distribuzione da un servizio cloud native interamente gestito (Ververica Cloud) al software in sede (Ververica Platform). Fondata dai creatori originali di Apache Flink® open source, Ververica possiede l'esperienza e la conoscenza per continuare a guidare l'innovazione delle tecnologie di dati in streaming. Questo primato è dimostrato dai contributi ai progetti di software in open source, da un ampio ambiente di apprendimento con dati in streaming (Ververica Academy), e dalla guida della conferenza Apache Flink e dei dati in streaming, Flink Forward. Per saperne di più, visitare il sito www.ververica.com.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita