Autel Energy Europe ospita il 2024 Partner Summit ad Amsterdam, presenta il Megawatt Charging System

AMSTERDAM: Autel Energy Europe, un fornitore leader di prodotti e servizi per la ricarica dei veicoli elettrici (EV), ha concluso con successo il suo Autel Partner Summit presso il prestigioso Muziekgebouw di Amsterdam. Dal 24 al 25 aprile, il summit non solo ha illustrato la strategia visionaria di Autel per l'Europa, ma ha anche fornito alle aziende partner informazioni uniche sulla visione dell'azienda e una panoramica completa sulle ultime novità della linea di prodotti rivoluzionari Autel.

Al summit hanno partecipato personaggi influenti, key player dall'industria degli EV, stimati clienti e membri del settore per discussioni e presentazioni coinvolgenti. Importanti figure di colossi dell'industria, tra cui Hubject, hanno condiviso competenze e conoscenze sul futuro della mobilità elettrica, arricchendo discussioni e ispirando i partecipanti ad ampliare i confini dell'innovazione nelle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.

Autel ha presentato le ultime novità al summit, primo fra tutte il MaxiCharger Megawatt Charging System, che offre potenza massima di 1500A e 1,2 MW di potenza di ricarica. Realizzato appositamente per veicoli elettrici pesanti, è adatto per diversi casi utente, come la ricarica notturna e la ricarica in deposito. Inoltre, Autel ha introdotto la MaxiCharger DC Compact - Cable Management System Upgrade Version (versione aggiornata del sistema di gestione del cavo) e l'Autel Smart Box Kit, dimostrando il suo impegno nel progresso della tecnologia di ricarica EV.

Durante il secondo giorno del Partner Summit 2024, Autel ha organizzato una visita speciale per i clienti presso l'azienda partner Orange Charging, per assistere alla presentazione del MaxiCharger DC HiPower di Autel. Questa moderna soluzione offre tecnologia all'avanguardia, compreso il sistema di ricarica Max. 640kw, che fornisce fino a 400 km di autonomia in soli 10 minuti. Inoltre, la sua capacità intelligente Power Distribution consente la ricarica simultanea di un massimo di 8 veicoli, migliorando l'efficienza e l'utilizzo dell'infrastruttura di ricarica.

Ting Cai, CEO di Autel Europe, ha dichiarato, "Con interventi prestigiosi da parte di aziende leader nel settore, come Hubject, il summit riflette il nostro impegno a promuovere l'innovazione nell'industria dei veicoli elettrici. Le nostre tecnologie rivoluzionarie, come il MaxiCharger Megawatt Charging System e il MaxiCharger DC HiPower, dimostrano la nostra vocazione nel rivoluzionare l'infrastruttura di ricarica EV e creare un futuro più pulito ed efficiente per la mobilità".

Sottolineando la notevole crescita economica di Autel Energy, l'azienda ha avuto un successo significativo nel mercato europeo negli ultimi quattro anni. Questo sottolinea la posizione di Autel di player principale nel settore della ricarica EV e il suo impegno nel guidare il progresso nei trasporti sostenibili.

Inoltre, il Megawatt Charging System verrà esposto al Power2Drive Europe C6-330 di Monaco in giugno. Invitiamo tutti i partecipanti a visitare il nostro stand e toccare con mano le caratteristiche all'avanguardia del Megawatt Charging System.

