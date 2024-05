NetApp sceglie Dallas Olson, leader delle operazioni per la crescita del mercato e del fatturato, per il ruolo di direttore commerciale

SAN JOSE, California: NetApp (NASDAQ: NTAP), l'azienda specializzata nell'infrastruttura dati intelligente, oggi ha annunciato la nomina a nuovo direttore commerciale (CCO) di Dallas Olson, che riferirà al presidente di NetApp, César Cernuda. Olson vanta un'esperienza di oltre 25 anni nella formazione di team a performance elevate responsabili della pianificazione, delle operazioni, dell'abilitazione, del coinvolgimento e delle strategie di go-to-market.

In qualità di CCO di NetApp, Olson si occuperà della supervisione della strategia commerciale trainando la crescita aziendale in aree chiave, tra cui AI e Keystone, tramite team specializzati, del potenziamento della presenza sul mercato, dell'ottimizzazione dei modelli di vendita, della promozione dei partenariati strategici, del supporto a un approccio incentrato sul cliente e della guida di iniziative mirate a mantenere la posizione di NetApp come leader di mercato pronto per una crescita accelerata.

Fonte: Business Wire

