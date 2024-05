Le innovazioni dei prodotti per la cybersecurity Yubico mettono in grado le aziende di potenziare la sicurezza e l’autenticazione senza password resistente al phishing alla scala necessaria

Apportati significativi aggiornamenti al firmware YubiKey 5.7 – sicurezza ampliata e archiviazione della passkey oltre a una maggiore flessibilità con il lancio di Yubico Authenticator 7

Santa Clara, California e STOCCOLMA: Oggi Yubico (NASDAQ: YUBICO), leader nello sviluppo di chiavi di sicurezza per autenticazione hardware, ha annunciato l’imminente lancio del firmware YubiKey 5.7 per i suoi prodotti YubiKey 5 Series, Security Key Series e Security Key Series - Enterprise Edition. Con un focus sulle esigenze delle aziende, questi aggiornamenti rafforzano l’impegno di Yubico a offrire soluzioni per l’autenticazione sicure, semplici e scalabili. Le chiavi di sicurezza con la versione 5.7 del firmware potranno essere acquistate a partire dalla fine del mese di maggio 2024 e saranno dotate di funzionalità potenziate quali complessità del PIN migliore, attestazione aziendale e archiviazione espansa delle credenziali con passkey.

Fonte: Business Wire

