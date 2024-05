L'ex-leader di DocuSign e Oracle nominato vicepresidente senior di GTM International di 6sense

Andy Champion entra nella società per avviare le strategie go-to-market in EMEA e dirigere le attività di espansione internazionale

SAN FRANCISCO: 6sense®, la piattaforma leader per rivoluzionare il modo in cui le organizzazioni B2B creano, gestiscono e convertono la pipeline in ricavi, oggi ha annunciato la recente nomina di di Andy Champion a Vicepresidente Senior di GTM International. La notevole carriera di Champion porta oltre trent'anni di esperienza di enorme rilevanza per l'organizzazione, tra cui competenze commerciali e di marketing in aziende pubbliche e private in forte crescita elevata e di respiro globale.

“Le competenze di Andy nell'espansione delle organizzazioni, sia in termini di personale che di ricavi, saranno cruciali nei nostri piani di crescita globale”, ha dichiarato Mark Ebert, SVP delle Vendite di 6sense.

Fonte: Business Wire

