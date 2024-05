Mavenir e Amazon Web Services uniscono le forze per introdurre una nuova era per le reti di telecomunicazioni pubbliche basate sul cloud

RICHARDSON, Texas: Mavenir, azienda che sviluppa infrastrutture di rete native sul cloud per creare il futuro dei network, annuncia la sigla di un accordo di collaborazione strategica con Amazon Web Services (AWS) che rivoluzionerà l’implementazione dei carichi di lavoro per telecomunicazioni su AWS. L’accordo prevede che le due società architetteranno congiuntamente la tecnologia Mavenir per ottimizzare lo sviluppo, i test, l’integrazione e l’applicazione di soluzioni native sul cloud, mettendo a frutto l’elevata disponibilità, scalabilità e funzioni di sicurezza di AWS per creare un nuovo modello di implementazione adatto per le telecomunicazioni che trasformerà come gli operatori lanciano varie tecnologie delle reti – 5G, IMS (IP Multimedia Subsystem), Radio Access Network (RAN) e altre ancora da venire.

Fonte: Business Wire

