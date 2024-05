La supply chain unificata di Manhattan Associates supporta il processo di trasformazione della rete globale di distribuzione e trasporto di Schneider Electric

MILANO: Manhattan Associates Inc. (NASDAQ: MANH) annuncia oggi che Schneider Electric, azienda leader nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione industriale, ha scelto Manhattan Active® Warehouse Management e Manhattan Active® Transportation Management per potenziare la propria rete globale di distribuzione e trasporto, con il fine di ampliare strategicamente la propria trasformazione aziendale.

Manhattan Active® Supply Chain (la soluzione che unisce Manhattan Active WM e Manhattan Active TM) verrà implementato in oltre 20 centri di distribuzione e Schneider Electric prevede di distribuire Manhattan Active TM in oltre 200 centri operativi. Unificare il magazzino e il sistema di trasporto attraverso Manhattan Active Supply Chain garantirà all'azienda il massimo delle prestazioni a livello di stock, efficienza operativa e agilità della forza lavoro.

Stuart Michael Whiting, Senior Vice President, GSC Logistics and Planning di Schneider Electric, ha commentato: “Dopo 12 anni in cui abbiamo utilizzato con successo il WMS di Manhattan Associates, abbiamo deciso di passare a Manhattan Active Warehouse Management e di ampliarlo con Manhattan Active Transportation Management. Utilizzare queste due soluzioni cloud-native costituisce per noi un significativo progresso per la gestione della nostra supply chain, oltre che un altro entusiasmante traguardo nel percorso di trasformazione dell'intera azienda.”

Henri Seroux, Senior Vice President EMEA di Manhattan Associates, ha aggiunto: “Nell'ultimo decennio, Manhattan Associates si è confermata un partner WMS affidabile e competente per Schneider Electric. L'aggiornamento della nostra soluzione unificata per la supply chain consentirà di avere un controllo centralizzato su distribuzione, trasporto, manodopera e automazione, oltre che di ottenere significativi guadagni in termini di efficienza, produttività e agilità.”

“Questa soluzione unificata per la supply chain ci aiuterà a ottimizzare la pianificazione e l'esecuzione in entrata e in uscita, e ci darà livelli di visibilità e controllo senza precedenti su tutta la nostra rete di centri di distribuzione e operazioni di trasporto a livello globale”, ha concluso Whiting.

Informazioni su Schneider Electric

L'obiettivo di Schneider è quello di consentire a tutti di sfruttare al meglio l'energia e le risorse, creando un ponte tra progresso e sostenibilità. Per noi questo è Life Is On. La nostra mission è essere il vostro partner digitale per la sostenibilità e l'efficienza.

Guidiamo la trasformazione digitale integrando tecnologie di processo ed energetiche leader a livello mondiale, dall'end-point al cloud, collegando prodotti, controlli, software e servizi, attraverso l'intero ciclo di vita, consentendo una gestione aziendale integrata, per case, edifici, centri dati, infrastrutture e industrie.

Siamo la più locale delle aziende globali. Siamo sostenitori di standard aperti e di ecosistemi di partnership, appassionati dei nostri valori condivisi di Meaningful Purpose, Inclusive e Empowered.

Informazioni su Manhattan Associates

Manhattan Associates è un’azienda tecnologica leader nel settore della supply chain e nel commercio omnicanale. Uniamo gli insight aziendali, facendo convergere le vendite front-end con l'esecuzione della supply chain back-end. Il nostro software, la nostra piattaforma tecnologica e la nostra esperienza unica contribuiscono a far crescere il fatturato e la redditività dei nostri clienti.

Manhattan Associates progetta, costruisce e fornisce soluzioni cloud e on-premise all'avanguardia in modo che, attraverso lo store, la rete o il centro di distribuzione, sia possibile raccogliere i frutti del mercato omnichannel.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.manh.it e le pagine Twitter, LinkedIn Facebook e Manhattan Associates Italia.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita