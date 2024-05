AYA Bank passa online con la piattaforma per pagamenti digitali di SmartStream

SINGAPORE e LONDRA: SmartStream, il fornitore di soluzioni TLM®(Transaction Lifecycle Management) finanziarie, ha annunciato oggi l'avvenuta implementazione della sua soluzione per il controllo dei pagamenti digitali TLM Reconciliations Premium presso AYA Bank, il principale istituto bancario del Myanmar. L'implementazione segna un importante passo avanti sul percorso di trasformazione digitale della banca.

Il settore ha registrato un recente picco nei volumi di transazioni e AYA Bank ha preso atto della necessità di disporre di uno strumento innovativo in grado di elaborare in modo efficiente il flusso in entrata di transazioni di pagamenti. La soluzione di controllo dei pagamenti digitali TLM Reconciliations Premium di SmartStream ottimizzerà diverse attività, tra cui riconciliazioni, liquidazioni, calcolo delle commissioni e risoluzione delle controversie. Sfruttando le capacità di IA, la soluzione agevolerà una rapida adozione del sistema e una gestione completa dei cicli di vita delle transazioni bancarie.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita