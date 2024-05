Cyemptive Technologies nomina Wessel Graatsma, già socio esecutivo IBM e Hitachi Partner e Leader imprenditoriale europeo, Vicepresidente soluzioni per la cybersecurity in Europa

SEATTLE: Cyemptive Technologies, impresa pluripremiata che sviluppa soluzioni per la cybersecurity pensate per aziende e governi, oggi ha annunciato di avere nominato Wessel Graatsma, già socio esecutivo IBM e Hitachi Partner e Leader imprenditoriale europeo, Vicepresidente soluzioni per la cybersecurity in Europa.

Nel suo nuovo ruolo Graatsma dirigerà lo sviluppo del business e le attività di Cyemptive in determinati mercati europei. Il suo focus iniziale sarà sullo sviluppo del business e sull’incremento del numero di partner nel Benelux (Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo), nei paesi nordici (Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia e Islanda) e in Spagna.

Fonte: Business Wire

