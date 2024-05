Visa annuncia una soluzione antifrode basata sull’IA generativa per combattere gli attacchi sferrati contro i conti

La nuova soluzione Visa Account Attack Intelligence (VAAI) Score aiuta a identificare la probabilità di attacchi di enumerazione in transazioni effettuate senza la presenza della carta

SAN FRANCISCO: I criminali informatici stano utilizzando sofisticate tecnologie, come botnet e script automatizzati, per amplificare i loro attacchi di prova contro le carte, che consentono di sfruttare eventuali vulnerabilità a una scala e velocità senza precedenti. Questi attacchi, noti come attacchi di enumerazione, comportano spese di esercizio e 1,1 miliardi di dollari all’anno in perdite causate da frodi1, rappresentando una parte significativa delle frodi in tutto il mondo. Per combattere questa minaccia, oggi Visa (NYSE:V), una delle principali società nel settore dei pagamenti digitali, ha annunciato alcuni aggiornamenti alla sua offerta VAAI (Visa Account Attack Intelligence) a cui si aggiunge il VAAI Score, un nuovo strumento che utilizza vari componenti dell’IA generativa per individuare gli attacchi di enumerazione e assegnare un punteggio agli stessi.

