RevBits si aggiudica i premi Cyber Defense Magazine Global InfoSec Awards in otto categorie durante la conferenza RSA 2024

Il fornitore di soluzioni di cybersicurezza RevBits è stato nominato vincitore di diversi premi durante la 12ª edizione annuale dei Global InfoSec Awards nel corso di una delle principali conferenze sulla cybersicurezza dell'anno: RSA 2024

MINEOLA, NEW YORK: RevBits, vincitore in otto categorie dei premi Cyber Defense Magazine (CDM) Global InfoSec Awards® 2024, continua a migliorare lo stato delle soluzioni per la cybersicurezza. I premi sono stati consegnati da CDM, la rivista leader nel settore della sicurezza informatica elettronica, nel corso della conferenza RSA 2024 a San Francisco.

RevBits è lieta di essere stata insignita di otto premi in diverse categorie.

Fonte: Business Wire

